Наконец-то можно смело растолковать товарищам по команде, что они делают не то и не так

Известная японская компания представила свое видение решения проблемы, которая затрагивает многих, кто вынужден разговаривать в помещениях с толпой людей вокруг.

реклама

Они представили довольно странный с виду микрофон, который больше похож на кляп, но девайс, по словам разработчиков, абсолютно точно решает проблему громких разговоров в толпе и действительно борется за тишину в помещениях.

Внешне выглядит диковато просто потому, что микрофон-кляп больше напоминает очки виртуальной реальности, но они одеваются не на глаза, а на рот.

Известно, что в основу гаджета положили принцип резонанса. По сути, во внутренней полости устройства создаётся специальный воздушный карман, который препятствует выходу звука за пределы девайса.

Производители утверждают, что приглушение речи крайне значительное и даже стоящий рядом человек не услышит то, что говорит пользователь.

Подобные устройства уже сейчас можно сопрягать с планшетом, компьютером или смартфоном под управлением всех популярных платформ. В микрофоне-кляпе встроенный аккумулятор на 8 часов работы, его можно заряжать через порт USB-C и теперь любые важные переговоры в публичных местах можно вести безо всяких опасений.

Никакая коммерческая тайна не станет доступна ни случайным прохожим, ни соседям по столику в кафе. Особенно новинка должна прийтись по вкусу любителям групповых онлайн-игр и голосовых чатов, которые наконец-то могут не отказывать себе в выражении эмоций даже ночью.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке