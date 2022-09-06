Собственно, никто и не сомневался

Телекоммуникационные операторы России сообщают о том, что доля пользовательского трафика, который приходится на весь Rutube (наблюдения с начала года) составляет лишь 2% от того объёма трафика, которым может похвастаться зарубежный видеохостинг YouTube.

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При этом нужно отметить, что успехи Rutube довольно существенные. За последние восемь месяцев платформа неуклонно демонстрирует рост пользовательского трафика, также увеличилось количество активных пользователей площадки примерно в 1,2 раза, но ресурс YouTube за тот же период наблюдений добился гораздо больших успехов.

Например, по данным Билайна, пик трафика, который продемонстрировал Rutube с начала 2022 года, увеличился в два с половиной раза, но ему далеко до мирового гранда видеохостинга.

Оператор Yota также сообщил, что в их сетях доля пользователей YouTube составляет 99%, а Rutube - 1%. И так практически везде.

Всё это безапелляционно свидетельствует о том, что только полная блокировка YouTube и абсолютная безальтернативность смогут заставить пользователей перейти на отечественную площадку.

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