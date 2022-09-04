Популярные аккаунты превратились в финансовый актив, который мгновенно стал предметом споров в самых разных жизненных ситуациях

Современные тенденции развития жизни открывают и новые, ранее невиданные темы для обсуждений, которые кажутся простыми лишь на первый взгляд. На самом деле они довольно сложны и требуют выработки совершенно иных подходов.

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Конкретно, речь идёт о том, что популярные аккаунты в социальных сетях стремительно превратились в ценное цифровое имущество, которым необходимо управлять так же, как и любым движимым и недвижимым имуществом.

Всё больше и больше возникает ситуаций, когда владельцы крупных аккаунтов составляют завещание и в буквальном смысле передают по наследству лайки и подписчиков своих каналов.

Супруги, которые вместе работали над развитием какого-то онлайн проекта и набрали большое количество фолловеров, а потом вдруг решили развестись, также сталкиваются с вопросом о том, как разделить «совместно нажитое» цифровое имущество.

Или другой вопрос. Можно ли реализовать популярный аккаунт банкрота и за эти деньги погасить его долги?

Всё это - новейшая мировая юридическая практика, которая только начинает появляться в России и приобретать хоть какие-то очертания.

Да, можно скептически относиться к социальным сетям, но реальность говорит сама за себя. Чем круче аккаунт, тем больше денег он стоит и порою такое имущество гораздо ценнее, чем машины, дома и дачи.

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