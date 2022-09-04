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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Популярные аккаунты превратились в финансовый актив, который мгновенно стал предметом споров в самых разных жизненных ситуациях
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Современные тенденции развития жизни открывают и новые, ранее невиданные темы для обсуждений, которые кажутся простыми лишь на первый взгляд. На самом деле они довольно сложны и требуют выработки совершенно иных подходов.

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Конкретно, речь идёт о том, что популярные аккаунты в социальных сетях стремительно превратились в ценное цифровое имущество, которым необходимо управлять так же, как и любым движимым и недвижимым имуществом.

Всё больше и больше возникает ситуаций, когда владельцы крупных аккаунтов составляют завещание и в буквальном смысле передают по наследству лайки и подписчиков своих каналов.

Супруги, которые вместе работали над развитием какого-то онлайн проекта и набрали большое количество фолловеров, а потом вдруг решили развестись, также сталкиваются с вопросом о том, как разделить «совместно нажитое» цифровое имущество.

Или другой вопрос. Можно ли реализовать популярный аккаунт банкрота и за эти деньги погасить его долги?

Всё это - новейшая мировая юридическая практика, которая только начинает появляться в России и приобретать хоть какие-то очертания.

Да, можно скептически относиться к социальным сетям, но реальность говорит сама за себя. Чем круче аккаунт, тем больше денег он стоит и порою такое имущество гораздо ценнее, чем машины, дома и дачи.

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#социальные сети #соцсети #лайки #подписчики
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kib@rg
04:55
Да и цены на DDR5 тоже знатно обвалились, в 2 раза от цен января. Комплект 32Gb DDR5-6000 на самсунге можно уже всего за 15к взять.
Цены на память DDR5 начального уровня быстро упадут в этом году в пользу Intel и AMD
Игорь Гурьянов
04:52
Эти 100ват 46%. Пр кинь у вас с соседом две приоры его жрет 6,5л а твоя 9.5л подумаешь 46 % зато разгоняюсь на 1 секунду быстрее
Даже СЖО не помогла Ryzen 9 7950X обогнать Core i9-13900K в тесте Cinebench R23
Игорь Гурьянов
04:50
Вот тут верно, интел всегда были и с большим лимитом по температуре и выше TDP в пределах одной линейки если сравнивать с амд. Они ни как не могут получить энергоэфективность на тех же частотах что ам...
Даже СЖО не помогла Ryzen 9 7950X обогнать Core i9-13900K в тесте Cinebench R23
ark-bak
04:49
Да это из-за учений 1-7.09. На думают и свои провести.
Америку беспокоит космическое оружие Китая и России
Игорь Гурьянов
04:48
Вот тут еще добавлю что intel жрет на 46% больше при это судя по тесту из статьи чтоб получить каких то 8.5% прям вершина технологий инергосбережения, апять интел просфукала лидерство.
Даже СЖО не помогла Ryzen 9 7950X обогнать Core i9-13900K в тесте Cinebench R23
Николай Тищенко
04:47
Даёшь камеру 1 гигапиксель!
Раскрыты характеристики Motorola Edge 30 Ultra: зарядка мощностью 125 Вт икамера на 200 Мп
Игорь Гурьянов
04:46
Вообще то АМД всегда были более холодными можешь изучить всю историю всех процесоров амд и интел и увидешь что в пределах одной линейки у амд ниже лимит максимальной температуры, и ниже TDP. Intel ник...
Даже СЖО не помогла Ryzen 9 7950X обогнать Core i9-13900K в тесте Cinebench R23
Игорь Гурьянов
04:43
А в 1 поток замазали чтоб не видно было проигрыша интел видать
Даже СЖО не помогла Ryzen 9 7950X обогнать Core i9-13900K в тесте Cinebench R23
Николай Тищенко
04:42
Так раздавай скорее свое состояние. Зачем оно "испарившемуся"? Маск своими заявлениями в последнее время себя в шута превратил. 😂
Маск заявил о скором массовом вымирании на Земле
ark-bak
04:42
Курс крипты от сего опуса миллиардера не поменяется?
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