С нефтью уже вопрос решенный, теперь на очереди - газ

Со дня на день видные европейские политики готовятся объявить об установлении так называемого «потолка цен» на российскую нефть.

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При этом, для всех вменяемых участников рынка очевидно, что в условиях, мягко говоря, крайне отличающихся от понятия «свободный мировой рынок энергоресурсов», Россия продавать свою нефть по цене, навязанной Европой и США, не будет точно. Об этом сейчас сказали практически все видные политические и общественные деятели России.

Сегодня же глава Еврокомиссии, небезызвестная Урсула фон дер Ляйен, заявила в кулуарах встречи с журналистами в немецком Мурнау, что она твёрдо убеждена в необходимости скорейшего установления ценовых ограничений для всего трубопроводного газа, поступающего из России в Европу.

«Это жизненно необходимо сделать, чтобы противостоять попыткам русских манипулировать европейскими ценами на энергоносители» - заявила она.

На это заявление уже отреагировал в своём телеграм-канале Дмитрий Медведев, который отметил, что, в случае принятия такого решения, российского газа в Европе попросту не будет, как нет сейчас и российской нефти.

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