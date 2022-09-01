Учёные установили, что ядро Земли окружает «Алмазный пояс» естественного происхождения.

К таким выводам пришли сразу несколько групп учёных, которые задавались вопросом - «Что может существовать в уникальных условиях между ядром и мантией Земли?».

Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, учёные, с помощью накопленных человечеством знаний, выдвинули гипотезу о том, какие параметры температуры и давления можно ожидать вблизи ядра Земли.

Затем учёные вспомнили, что более 90% углерода на планете содержится именно вблизи ядра и нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться смоделировать ситуацию, при которой земной углерод вокруг ядра долгое время находился в условиях высокого давления и температуры.

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Для того, чтобы создать модель этих процессов в лабораторном эксперименте, учёные начали сжимать железо-углеродный сплав с добавлением воды до значений температуры и давления, которые ожидаются вокруг земного ядра. Они обнаружили, что данный процесс практически идентичен известному процессу образования алмазов.

Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что земное ядро окружает практически неисчерпаемый «Алмазный пояс», до которого просто невозможно добраться с учётом нынешних земных технологий.