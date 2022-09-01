Пока купит по-прежнему ничего нельзя, но такая возможность, как утверждают источники, появится совсем скоро

Впервые с весны 2022 года официальный ресурс корпорации Samsung на российском рынке подвергся масштабному обновлению.

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На всем известном сайте появились практически все современные устройства, которые были ранее недоступны, а также те, которые представлены миру совсем недавно во время проведения Samsung Unpacked 2022.

Так, на российском ресурсе корейской компании можно теперь ознакомиться со смартфонами Galaxy Tab 4 и Z Flip, а также с ещё многими и многими актуальными моделями.

Примечательно, что главная страница ресурса по-прежнему бедна и непримечательна, а для того, чтобы найти информацию о новых моделях, необходимо углубиться на несколько уровней вложенности.

Да, пока что купить ни одно устройство всё ещё нельзя и, тем не менее, ведущие аналитики индустрии указывают, что обновление сайта и добавление на его страницы новых моделей означает лишь одно - в скором времени южнокорейская Samsung начнёт, как и раньше, продавать свои товары в России без ограничений.

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