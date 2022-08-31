Конечно же, у "Джеймсов Бондов" ничего не вышло, но было эпично

Как сообщают профильные издания, против сразу двух молодых мужчин в Индии возбуждено уголовное дело, которое грозит им серьёзными неприятностями. Оба подозреваемых уже арестованы, а в качестве обвинения против них выдвигают следующее.

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Два предприимчивых молодых человека решили поменяться ролями на важном государственном экзамене, который позволяет получить сертификат для работы в качестве узлового специалиста на железной дороге. Для того, чтобы попасть на экзамен, один из претендентов снял со своего пальца кожу с папиллярным узором и наклеил её на палец своего друга, чтобы тот пошёл на экзамен вместо него и чтобы ему удалось обмануть биометрическую систему аутентификации для доступа к экзаменационным листам.

Незадачливый претендент на должность намеренно обжёг себе большой палец руки горячей сковородкой, после этого с помощью лезвия срезал образовавшийся волдырь и уже затем приклеил кожу к пальцу своего друга.

На такое ухищрение друзья пошли потому, что работа предлагалась очень престижная. На одно место претендовали более 600 кандидатов и, казалось, у парней всё было продумано. Но из этого плана ничего не вышло.

Экзаменатор обратил внимание на то, что один из пришедших на экзамен молодых людей ведёт себя подозрительно и старается спрятать руку в карман. После того, как его ладони были обработаны дезинфицирующим лосьоном, наклейка-волдырь отвалилась и обман раскрылся.

Теперь у ребят серьёзные проблемы с законом.

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