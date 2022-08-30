А шел он не куда-нибудь, а на совместные с американцами учения

Ведущие СМИ Великобритании сообщают о том, что новейший флагман - авианосец Королевского флота под названием «Принц Уэльский» сломался практически сразу после того, как отошёл от берега. Уже в третий раз.

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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что данный корабль должен был принять участие в совместных с американскими коллегами военных учениях.

Дотошная пресса выяснила, что в недрах британского военно-морского флота уже начато расследование инцидента, а возникшую проблему называют «существенной механической поломкой».

Стоит напомнить, что постройка данного корабля обошлась Короне в 3 млрд евро и это уже не первая проблема, с которой столкнулся данный борт.

Два года назад в ходе доводочных испытаний на этом авианосце произошло сразу несколько аварии, в результате одной из них пострадало машинное отделение и была затоплена часть палуб.

Именно тогда ещё не принятый на вооружение корабль, ремонт которого длился более полугода, не смог дебютировать в совместных с США учениях, в которых также были задействованы истребители F-35. Не сможет и в этом году.

Информации по поводу того, сколь долго будет находиться на ремонте «Принц Уэльский» после нынешней поломки пока нет.

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