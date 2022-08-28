Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Поддельные внешние SSD-диски на 30 TБ заполонили Aliexpress
По факту, объем "накопителя" составляет всего 1 ГБ
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Вот уж поистине обман небывалых масштабов произошёл и продолжает происходить сейчас в американской сети Волмарт, а также во многих магазинах на неунывающем AliExpress.

реклама

Пользователи данных площадок столкнулись с тем, что в продаже появилось огромное количество поддельных внешних SSD дисков, которые заявляют объём в 30 Терабайт, но при этом реально имеют объем всего 1 Гб!

Стоимость таких поддельных устройств колеблется в районе 40 долларов США и это серьёзно настораживает. В остальном же внешне отличить подделку от оригинала довольно трудно, что и гарантирует успех мошенникам.

В ситуация решил разобраться один из пользователей, который купил подобное устройство и произвел вскрытие корпуса. Увидел он внутри много интересного.

Итак, вместо классической SSD-платы внутри корпуса размещен контроллер, который управляет двумя планками памяти стандарта «микро SD» на 512 МБ каждая, а прошивку заливают через классический порт USB 2.0.

Код прошивки контроллера написан таким образом, что при подключении к операционной системе такого накопителя его объём составляет ровно 15 TБ, что невозможно для обыкновенных SSD дисков с учётом 1024-битной кратности подсчёта дискового пространства.

Дальше больше.

Прошивка поддельного SSD умеет имитировать копирование и чтения данных, при этом фальшивый диск невозможно переполнить, а запись всегда ведётся циклически. Новые данные записываются поверх старых. Проблему можно выявить только в том случае, когда захочется открыть скопированные файлы.

Вот такие чудеса.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#aliexpress #aliexpress подделка #поддельные ssd
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
Умные часы Ruijie измеряют уровень глюкозы в крови, артериальное давление и ЭКГ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
24
Сколько стоит процессор для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских CPU от 18 000р
18
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
12
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
13
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
5
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
228
SSD vs HDD – стоит ли покупать скоростной накопитель для игр на примере Marvel's Spider-Man
12
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
20
Вторая бета версия One UI 5.0 стала доступна для установки на смартфоны серии Galaxy S22
+
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
6
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
5
Китайцы продемонстрировали фотографии "своей МКС", снятые из космоса
15
Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
18
Появилась первая бета VirtualBox 7 — поддержка Windows 11 и автоматическая установка ОС
2
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
21
На сайте Kingston уже появились указания, как отличить оперативную память с профилем AMD EXPO
2
AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
8
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
4
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
2

Популярные статьи

Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
58
"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
22
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
159
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
13
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
32
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
9
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
10

Сейчас обсуждают

neSaint
16:49
Tensent ближайшие лет 5 не даст добро на SS3 - потому как у них под крылом давно выкупленный у нас Atomic Heart и пока он не выйдет и не окупится никто конкуренцию ему создавать не будет
Состояние System Shock 3 под вопросом, дальнейшая судьба проекта зависит от Tencent
ахахах
16:49
6м это негиперзвук
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
16:48
Зачем их кормить? На пастбище их всех, пускай траву грызут.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
хлопкофил
16:46
вот да. такой хороший сайт про железо и вдруг это поцреотическе попукивание от шалав на зарплате Пригожина. Напатриотили с душком, еще и денег заработали... фу, моветон.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
flyval
16:45
Я бы всех пригожинцев собрал и ............ насильно кормил во "Вкусно и точка!". Пущай сдыхают, не жалко. А кто вдруг не сдохнет, тому вырвать зубы в государственной поликлинике. Как обычно. Через ж...
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
хлопкофил
16:44
"Зачем стране с демократией и Джо Байденом такие девайсы - мы не знаем" а мы знаем. Эт чтоб карликовые недофюреры с союзмультфильмом не выпендривались
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
16:44
Как-то неубедительно ты там пытаешься иронизировать. Сразу видно, чувством юмора не наделён. Ты aнaнсист, вижу дpoчишь постоянно.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
N1ghtwish
16:43
А зачем вообще покупать игры, если их можно скачать с торрента? (мультиплеерные игры во внимание не беру) Вы же не будете платить за воздух?
Данные отчёта: 34% игроков в России перешли на торренты за последние полгода
nukemall
16:42
не богоизбранный, а богоподобный шумер, потомок протоукров выкопавших Чёрное море.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
flyval
16:42
Русский zольдат пришёл в Украину с голой жопой. И ищет чтобы скрымздить!
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем