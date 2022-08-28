По факту, объем "накопителя" составляет всего 1 ГБ

Вот уж поистине обман небывалых масштабов произошёл и продолжает происходить сейчас в американской сети Волмарт, а также во многих магазинах на неунывающем AliExpress.

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Пользователи данных площадок столкнулись с тем, что в продаже появилось огромное количество поддельных внешних SSD дисков, которые заявляют объём в 30 Терабайт, но при этом реально имеют объем всего 1 Гб!

Стоимость таких поддельных устройств колеблется в районе 40 долларов США и это серьёзно настораживает. В остальном же внешне отличить подделку от оригинала довольно трудно, что и гарантирует успех мошенникам.

В ситуация решил разобраться один из пользователей, который купил подобное устройство и произвел вскрытие корпуса. Увидел он внутри много интересного.

Итак, вместо классической SSD-платы внутри корпуса размещен контроллер, который управляет двумя планками памяти стандарта «микро SD» на 512 МБ каждая, а прошивку заливают через классический порт USB 2.0.

Код прошивки контроллера написан таким образом, что при подключении к операционной системе такого накопителя его объём составляет ровно 15 TБ, что невозможно для обыкновенных SSD дисков с учётом 1024-битной кратности подсчёта дискового пространства.

Дальше больше.

Прошивка поддельного SSD умеет имитировать копирование и чтения данных, при этом фальшивый диск невозможно переполнить, а запись всегда ведётся циклически. Новые данные записываются поверх старых. Проблему можно выявить только в том случае, когда захочется открыть скопированные файлы.

Вот такие чудеса.

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