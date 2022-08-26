Сегодня представители компании «Роскосмос» заявили о том, что мощнейший в истории мира ракетный двигатель модели РД-171МВ успешно выдержал огневые тесты и готов к установке на ракету - носитель, а именно - «Союз-5».
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Двигатель РД-171МВ ещё принято называть термином «Царь-двигатель»!
Его мощность составляет почти 250.000 лошадиных сил, а тяга оценивается почти в 800 сил на тонну в безвоздушном пространстве.
Подобные характеристики - абсолютный мировой рекорд для когда либо созданных жидкостных ракетных двигателей. Всё это позволяет использовать РД-171МВ в качестве одного единственного двигателя для разгона первой ступени ракеты «Союз-5». При этом, такая ступень может выводить на орбиту до 18 тонн груза.
В ходе огневых испытаний «Царь-двигатель» в общей сложности проработал 1500 секунд в 9 циклах без демонтажа его с испытательного стенда. Все проверки прошли штатно и эксперименты подтвердили надежность оборудования.
Для сравнения.
Вес двигателя составляет 10,5 тонн – это груженый «КАМАЗ».
Тяга в 20 раз больше, чем у тепловоза «Ермак», а мощность – как у трех ледоколов «Арктика»!