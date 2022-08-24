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Китайцы стреляют в облака "серебряными пулями" для создания рукотворных дождей
Технология родом из 50-х годов СССР позволяет Китаю хоть как-то справляться с засухой
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Сегодня американские журналисты телеканала CNN сообщили о том, что власти Китая с успехом используют советские наработки в деле борьбы с засухой.

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Так, по сообщениям журналистов, в Китае массово применяется специализированная артиллерия, которая буквально бомбардирует облака небольшими стержнями, в основе которых - йодистое серебро. Технология «распыление серебра» для образования осадков, которая ещё в 58 году была добровольно передана Китаю друзьями из СССР, позволяет (при доработках с учетом современности) рукотворно создавать почти 60 млрд тонн осадков в год!

На фоне небывалой за 500 лет засухи в Европе, Китай, который тоже испытывает проблемы с засухой сразу  в нескольких районах страны, старается с ней бороться.

Сейчас аномальная жара привела к тому, что даже русло Великой реки Янцзы пересохло. Температурные рекорды устанавливаются день за днём, а «рукотворные» дожди стали для китайцев единственным спасением.

По размеру стержень из йодистого серебра можно сравнить с крупнокалиберным стрелковым боеприпасом, а то количество серебра, которое в нём содержится, может растворяться в большой массе воды.

Китайские учёные утверждают, что за всю историю работы в рамках данной технологии они не зафиксировали ровным счётом каких побочных эффектов для человека и окружающей среды.

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#засуха #засуха в европе #засуха в китае #рукотворные дожди #серебрянные пули #стрельба по облакам серебром
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