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Конвертопланы США признаны опасными - проект закрыт
Череда нескольких крупных аварий и несколько сотен более мелких инцидентов с техникой всерьез обеспокоили Пентагон
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Недавно стало известно о том, что Соединённые Штаты Америки приняли решение прекратить любую  эксплуатацию своих конвертопланов проекта CV-22 Osprey.

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Американский гибрид вертолёта и самолёта оказался местами очень опасным, а вообще ещё и крайне ненадежным.

При этом, данная модель - единственное в мире авиационное средство, построенное по схеме «конвертоплан». Как сообщают источники, близкие к Пентагону, причиной такого решения стал ряд очень опасных инцидентов, которые вынудили руководителей оборонного ведомства США вообще отказаться от эксплуатации подобных машин.

Речь идёт также обо всех бортах, которые расположены на базе ВВС в пригороде Токио.

Самыми известными проблемами, которые происходили с американскими конвертопланами считаются аварии двух машин в Марокко и Флориде, гибель морских пехотинцев при техническом инциденте с одним из бортов в зоне проведения операции в Персидском заливе. Ещё одно крушение конвертоплана было в Австралии в 2017 и это на фоне нескольких сотен более мелких происшествий, которое вызвали серьёзную обеспокоенность и привели к закрытию проекта. 

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#сша #авиация #cv-22 osprey #конвертоплан
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Yilec
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