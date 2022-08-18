Такая ситуация наблюдается не только в Италии, но и по всей Европе

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Как и говорили ведущие мировые эксперты в экономической отрасли, санкции - дело обоюдоострое.

реклама

На фоне непрекращающихся разговоров об энергетическом кризисе в Европе, самые обыкновенные люди, которые честно трудятся, сталкиваются с феноменально высокими счетами за электроэнергию.

Яркий пример такого происшествия - эмоциональное выступление в эфире одного из итальянских телеканалов пожилого владельца небольшого металлургического завода, который показал два счёта за электричество.

Первый счёт был прислан ему в сентябре 2021 года.

Согласно документу, металлург заплатил за 175000 кВт*ч электроэнергии примерно в 18000 Евро.

Второй документ - это счёт за электроэнергию, который ему выставили за июль 2022 года.

Потребление энергии составило 185000 кВт*ч часов (действительно, сопоставимо с потреблением за сентябрь 2021 года и эти два показателя можно вполне приравнять друг другу).

Но никак нельзя приравнять цену, которую должен заплатить итальянский металлург за эту электроэнергию.

Теперь в 2022 году за электричество ему необходимо заплатить 108.000 (!!!) евро.

Таким образом, общее подорожание электроэнергии для этого конкретного случая составило за один год почти 520 %.

Итальянский бизнесмен сокрушается, что еще даже осень не наступила, а счета уже неподъемные.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке