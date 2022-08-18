Как и говорили ведущие мировые эксперты в экономической отрасли, санкции - дело обоюдоострое.
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На фоне непрекращающихся разговоров об энергетическом кризисе в Европе, самые обыкновенные люди, которые честно трудятся, сталкиваются с феноменально высокими счетами за электроэнергию.
Яркий пример такого происшествия - эмоциональное выступление в эфире одного из итальянских телеканалов пожилого владельца небольшого металлургического завода, который показал два счёта за электричество.
Первый счёт был прислан ему в сентябре 2021 года.
Согласно документу, металлург заплатил за 175000 кВт*ч электроэнергии примерно в 18000 Евро.
Второй документ - это счёт за электроэнергию, который ему выставили за июль 2022 года.
Потребление энергии составило 185000 кВт*ч часов (действительно, сопоставимо с потреблением за сентябрь 2021 года и эти два показателя можно вполне приравнять друг другу).
Но никак нельзя приравнять цену, которую должен заплатить итальянский металлург за эту электроэнергию.
Теперь в 2022 году за электричество ему необходимо заплатить 108.000 (!!!) евро.
Таким образом, общее подорожание электроэнергии для этого конкретного случая составило за один год почти 520 %.
Итальянский бизнесмен сокрушается, что еще даже осень не наступила, а счета уже неподъемные.