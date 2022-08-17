Российские учёные похвастались абсолютно новой разработкой, которая должна помочь населению страны бороться с развитием и течением различных психических расстройств.
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Речь идёт о том, что им удалось разработать специальный хлеб, способный помочь преодолевать последствия ПТСР и других психологических травм.
Как известно, ПТСР - синдром может проявляться самыми разными симптомами, среди которых значатся агрессия, тревожность, постоянные кошмары, чувство нехватки воздуха, проблемы с сердцем и иммунной системой, учащенное дыхание.
Для того, чтобы помогать снимать указанные симптомы, учёные настоятельно рекомендуют употреблять хлеб, основным компонентом которого является ресвератрол. Это такое биологически - активное вещество абсолютно натурального происхождения.
Как показали испытания на лабораторных мышках, рецептура рабочая и эффективная. Сейчас происходит набор в группу добровольцев, которые будут тестировать хлебобулочные изделия на себе.