А все потому, что российское противоспутниковое оружие хорошо работает

Представители компании Илона Маска, специализирующейся на развёртывании группировки Starlink, бьют тревогу.

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Они заявляют, что обломки старого советского космического аппарата, который был успешно уничтожен в ходе испытания новейшего российского противоспутникового оружия, сейчас значительно угрожают развертыванию новой группировки спутников Илона Маска.

Американцы уже установили, что речь идёт о спутнике «Космос 1408», который был запущен на орбиту почти 40 лет назад. После того, как космическое оружие России уничтожило свой же спутник в качестве тренировки, на орбите образовалось некоторое количество мусора, но он, по мнению российских специалистов, настолько мелкий, что угрозы не представляет.

Агрессивная же политика компании Starlink по наращиванию своей спутниковой группировки неизбежно приведёт к тому, что каждому из спутников Илона Маска придётся регулярно совершать манёвры уклонения, чтобы не столкнуться с космическим мусором, которого на орбите скопилось катастрофически много.

Специалисты Starlink заявляют, что за первую половину 2022 года спутники компании совершили более 7000 манёвров автоматического уклонения от мусора, из которых примерно 2000 связано с тем, что приходится уклоняться от обломков, образовавшихся в результате испытания русского оружия против спутников.

При этом специалисты компании Starlink прозрачно намекают на то, что операторам других европейских и американских спутниковых систем следует серьёзно задуматься над тем, как не потерять свои орбитальные группировки в том случае, если их спутники не обладают функционалом автономного маневрирования.

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