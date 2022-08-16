Представители конструкторского бюро «Рубин» рассказали о том, что их специалистами до известной степени приближения проработан вид перспективной атомной подводной лодки России, которая должна стать будущим стратегического атомного подводного флота в конце XXI века.
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Кодовое название разработки «Арктур». Известно на данный момент несколько отличительных особенностей будущей атомной стратегической подводной лодки.
Первое, что обращает на себя внимание, это существенное уменьшение водоизмещения (примерно на 20%), за счёт того, что ракетное вооружение удалось значительно модернизировать и, благодаря этому, уменьшить габариты конструкции.
Что же касается традиционных «фишек» российского подводного флота, которыми оборудуют практически все подводные лодки (а это скрытность и безвальная энергетика), то за счёт граненой формы корпуса данные параметры достигнут ранее невиданных показателей.
Будущие атомные субмарины России в обязательном порядке станут оснащаться «роем» подводных беспилотников, в состав которых будут входить не только маломерные аппараты, но и аппараты специальные. Все они будут размещаться в шахтах корабля, а особо крупные дроны будут расположены за бортом по примеру корпуса. Примерно так, как за акулой следуют рыбы - прилипалы.
В целом уже сейчас понятно, какие формы и очертания приобретают российские атомные подлодки второй половины XXI века.