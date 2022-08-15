Создать уникальный "экзоскелет" для змей пока еще никому в голову не приходило

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Довольно необычное изобретение продемонстрировал энтузиаст-инженер, которое уже сейчас вызывает немало восторгов и также немало вопросов.

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Блогер придумал специальное устройство, которое позволяет змеям ходить по поверхности!

Он не просто рассказал подробности своего уникального изобретения, но и снабдил свой рассказ наглядным видео подтверждения факта ходьбы.

Итак, для того, чтобы научить змей ходить, инженер создал специальный «экзоскелет», который заранее оборудован конечностями, внутри которого помещена змея.

Энтузиаст так сильно влюблён в змей, что решил исправить ошибку эволюции и сделать всё возможное, чтобы вернуть змеям ноги.

Конструкция, которая у него получилась, представляет собой некий тубус и конечности, которые используют сервоприводы для перемещения. Всю эту конструкцию инженер создал сам, а все конечности вращаются в любом направлении на специальных подвижных шарнирах.

Пока что забавный «экзоскелет» может ходить только вперёд и никоим образом не управляется силой самой змеи, только выполняет закодированные заранее действия, а змея просто отдыхает внутри тубуса.

Но, по словам инженера, он будет активно дорабатывать своё изобретение и в конечном итоге сделает нечто, похожее на змею-киборга.

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