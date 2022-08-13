Сегодня появились первые фактические данные о том, как американская космическая отрасль собирается решать проблему невозможности покупки легендарных российских космических двигателей моделей РД 181.
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Так, в США заявили о том, что к началу 2024 года страна полностью откажется от российских двигателей, ведь к тому времени будут созданы исконно американские агрегаты, которые будут лучше и надёжнее российской техники.
О возможности такой замены сообщила оборонная корпорация «Northrop grumman», которая ведёт модернизацию первой ступени ракеты типа Антарес. Конечно же, американцам пришлось заниматься, так сказать, «санкционной» модернизацией существующих агрегатов из-за невозможности более закупать РД 181.
Итак, американские ракетостроители сообщают, что после того, как закончится модернизация, ракета Антарес получит сразу 7 новых двигателей, которые позволят увеличить грузоподъемность ступени сразу на 2,5 тонны.
Что касается космического корабля «Лебедь», который регулярно совершает полеты на международную космическую станцию, то для его использования будет выбран весь остаток ракета Антарес с российскими космическими двигателями, а затем будет произведён переход на единственную доступную ракету, способную хоть как-то справится с задачей, от компании Илона Маска.