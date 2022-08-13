Специалисты NASA создали прекрасный онлайн-инструмент, который позволяет услышать свой собственный голос с учетом условий марсианского обитания. Довольно интересно и забавно.

Сегодня специалисты NASA представили миру своё новое изобретение. Они предлагают каждому желающему стать немного ближе к Красной планете и услышать, как бы звучал голос любого человека, если бы приходилось общаться на поверхности Марса.

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Как известно, атмосфера на Марсе довольно сильно отличается от той, к которой мы привыкли на Земле не только плотностью и химическим составом элементов, но и температурой.

При средней температуре примерно - 60 градусов Цельсия звук распространяется на Марсе медленней, также марсианские условия влияют на громкость звука. Если представить, что на поверхности Марса разговаривают два человека без скафандров, то замедление звука чувствоваться не будет, но чем дальше расстояние двух собеседников друг от друга, тем медленнее звук будет «долетать» от одного до другого.

При этом, немаловажным фактором является и то, что на 95% атмосфера на Марсе состоит из углекислого газа. Именно это отвечает за возможность атмосферы поглощать высокие частоты. Таким образом, некоторые звуки, которые на Земле воспринимаются как звон колокольчика или пение птиц, на Марсе будут практически не слышны. Все эти факторы в общей сложности значительно меняют восприятие звука на Марсе.

Для того, чтобы узнать, как именно Ваш голос зазвучит на Красной планете, необходимо перейти по ссылке и нажать и удерживать кнопку с иконкой микрофона для создания 10-секундной записи собственного голоса, которая проиграется с учётом марсианской атмосферы.

Этот сервис был создан не просто так, а на основе данных, которые собрал марсоход «Perseverance», поэтому совпадение практически 100%.

Услышать свой голос на Марсе (клик)

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