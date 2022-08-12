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Многие думают, что хакеры ломают разнообразные сайты для того, чтобы мелко напакостить и убежать. Типа, вот смотрите, как мы умеем!

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На самом же деле за атаками на критические ресурсы стоят глобальные задачи, которые можно оценить на примере недавнего успешного взлома сайта производителя систем HIMARS компании Lockheed Martin.

Итак, на «витрине» мы увидели буквально следующее - вот официальный сайт крупнейшей оборонно-промышленного корпорации Америки был недоступен в браузере какое-то время, а потом он стал снова доступен. Всё, взлом состоялся, но сайт быстро восстановили.

На самом же деле произошло следующее: во время успешного взлома хакерская группировка KillNet не просто добилась того, чтобы сайт не отвечал какое-то время, хакерам удалось проникнуть во внутреннюю систему компании, парализовать на некоторое время работу предприятий концерна.

Особенно это касается той части сотрудников, которые работали удалённо, подключаясь из разных точек планеты к единому сайту Lockheed Martin.

Далее, как утверждают сами представители хакерской группировки KillNet, произошло вот что.

Им удалось проникнуть в глубинные хранилища данных, из которых удалось извлечь:

- полную информацию о сотрудниках компании по всему миру;

- данные всех кандидатов, которые когда-либо обращались в качестве соискателей в компанию Lockheed Martin;

- во время взлома был также получен доступ к данным сотрудников NASA, которые занимаются совместными проектами вместе с корпорацией;

- получен доступ к новейшим разработкам компании, даже к самым секретным;

Хакерская группировка KillNet обещает планомерно обнародовать полученную информацию, а акции Lockheed Martin, вполне вероятно, перейдут к существенной корректировке в худшую сторону после публикации материалов.

Да, корпорация довольно быстро восстановила работу своего сайта, и можно было бы подумать, что ничего не случилось, но на самом деле данные уже были похищены и большинство из них – коммерческая и государственная тайны Запада.

Чтобы понять масштаб деятельности Lockheed Martin, можно сказать следующее - это компания, которая по итогам 2021 года являлась лидером во всём мире по оборонным заказам. Совокупный доход, который удалось получить компании в результате реализации своих наработок, составил 65 млрд долларов!

Самые известные разработки это истребители F-35, системы залпового огня HIMARS и технологии, которые легли в основу первых более-менее удачных американских тестов гиперзвукового оружия.
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