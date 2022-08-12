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Раскрыта тайна образования континентов Земли
Австралийские ученые нашли убедительные доказательства теории образования континентов на планете Земля
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Недавно группа австралийских учёных выступила с заявлением о том, что им удалось обнаружить очень убедительные свидетельства существовавшей и раньше теории, согласно которой мировые континенты появились как результат удара о Землю огромных астероидов.

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В основу открытия легла информация об изучении нано-кристаллов циркона, которые были найдены в шахте в Западной Австралии. Этот минерал представляет из себя наиболее сохранившийся кусочек древней земной коры. Именно в нём были локализованы доказательства "бомбардировки" Земли гигантскими метеоритами, заявляет автор проведенного исследования, австралиец Тим Джонсон.

По составу изотопов кислорода, которые остались внутри кристаллов циркона, удалось безапелляционно доказать так называемый «нисходящий» процесс, который стартовал с этапа плавления пород вблизи поверхности и развивался "вглубь" земли.

Это соответствует эффекту от ударов по планете гигантских астероидов. Считается, что процесс начался на рубеже первого миллиарда лет после рождения Земли, а размеры космических объектов были сопоставимы с 20-30% от общего размера человеческое планеты.

Профессор Джонсон заявляет, что понимание того, как именно сформировались континенты, является решающим для поиска наиболее вероятных месторождений полезных ископаемых, которые пока еще открыты не были.

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#земля #континенты #удар астероида #удар метеорита
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