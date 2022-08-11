Речь идет о целом пакете софта компаний Cadence, Synopsys и Siemens, которые используются на самых технологичных "чиповых" фабриках мира

Профильные издания сообщают, что до конца лета американские власти введут тотальные ограничения на передачу Китаю специального программного обеспечения, которое используется для разработки и проектирования передовых электронных микросхем.

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Таким образом, США заявляют, что без специализированного американского ПО Китаю никогда не добиться прогресса в деле создания самых современных электронных узлов, в том числе тех, которые нужны для систем с искусственным интеллектом.

Решение о запрете вступит в силу (как говорят аналитики) до конца лета и оно заблокирует любую возможность передачи китайцам программного обеспечения, которое необходимо для проектирования прогрессивных электронных схем.

Администрация США начинает «марафон технологий» и не позволит Китаю занять лидирующие позиции в деле разработки приложений с искусственным интеллектом.

Речь идет о программном обеспечении компании Сименс, Синопсис и Каденс.

Такое программное обеспечение уже используется в абсолютном большинстве производств электронных компонентов. Подобные программные продукты давно служат компаниям Samsung, Intel и TSMC.

Именно с помощью такого специализированного ПО инженеры могут убедиться в том, что в их конструкциях отсутствуют какие-либо проблемы, которые в дальнейшем не позволят превратить разработанный «на бумаге» чип в чип реальный.

Пока что сами представители названных компаний на запросы о том, чтобы прокомментировать ситуацию, отмалчиваются, а в компании Синопсис уже сказали о том, что будут неукоснительно соблюдать всё, что касается экспортного контроля со стороны Соединённых Штатов.

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