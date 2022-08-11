Профильные издания сообщают, что до конца лета американские власти введут тотальные ограничения на передачу Китаю специального программного обеспечения, которое используется для разработки и проектирования передовых электронных микросхем.
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Таким образом, США заявляют, что без специализированного американского ПО Китаю никогда не добиться прогресса в деле создания самых современных электронных узлов, в том числе тех, которые нужны для систем с искусственным интеллектом.
Решение о запрете вступит в силу (как говорят аналитики) до конца лета и оно заблокирует любую возможность передачи китайцам программного обеспечения, которое необходимо для проектирования прогрессивных электронных схем.
Администрация США начинает «марафон технологий» и не позволит Китаю занять лидирующие позиции в деле разработки приложений с искусственным интеллектом.
Речь идет о программном обеспечении компании Сименс, Синопсис и Каденс.
Такое программное обеспечение уже используется в абсолютном большинстве производств электронных компонентов. Подобные программные продукты давно служат компаниям Samsung, Intel и TSMC.
Именно с помощью такого специализированного ПО инженеры могут убедиться в том, что в их конструкциях отсутствуют какие-либо проблемы, которые в дальнейшем не позволят превратить разработанный «на бумаге» чип в чип реальный.
Пока что сами представители названных компаний на запросы о том, чтобы прокомментировать ситуацию, отмалчиваются, а в компании Синопсис уже сказали о том, что будут неукоснительно соблюдать всё, что касается экспортного контроля со стороны Соединённых Штатов.