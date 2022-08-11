Направление беспилотных летательных аппаратов различного назначения считается самым востребованным

Журналистам издания «Коммерсант» удалось узнать, что концерн «Калашников» в скором времени сосредоточит значительную часть своих усилий для того, чтобы наладить выпуск дронов - камикадзе и другой подобной техники, которая сейчас необычайно востребована в мире.

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Журналисты сообщают, что концерн планирует заняться созданием целой линейки беспилотных летательных аппаратов, среди которых - барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники, а также дроны-камикадзе, которые будут как нельзя кстати подходить к современному характеру военных действий.

В концерне считают, что всё идёт к тому, что в будущем армии будут сражаться друг против друга с использованием "армий" беспилотников. В связи с этим срочно необходимо развивать соответствующую нишу отечественной оборонной промышленности. Этим и собирается заняться концерн «Калашников».

Также глава концерна сообщил, что уже сейчас в активе у специалистов концерна имеется ряд совершенно феноменальных разработок, потенциал которых крайне высок.

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