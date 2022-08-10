Простые европейцы делятся фотографиями пустых тарелок и требуют, чтобы за санкции против России платили не они

В социальной сети Twitter набирает популярность флешмоб, который можно найти по хештегу #againstSanctions.

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Жители самых разных европейских стран публикуют фото своих пустых тарелок, которые символизируют инфляцию в Еврозоне и выражают мнение людей о том, что их еду, фигурально выражаясь, «съели антироссийские санкции».

Жители Германии, Франции, Италии, Польши, Великобритании и других стран подписывают свои фотографии словами – «Платите за санкции из своего кармана!», обращаясь к правительствам своих стран и к общему европейскому правительству.

Сегодня же из Испании пришли новости о том, что с 22:00 часов вечера начались обязательные отключение электроэнергии по всей стране. Да, для такого решения есть сразу несколько причин, и не все они упираются в энергетический кризис в Европе. У казны Испании нет денег на электричество еще и потому, что рекордная жара и рекордно низкий поток туристов, а также отсутствие ветра, который несколько смог бы скомпенсировать потребность в энергии (благодаря ветрякам), ну и конечно санкции против России, сильно сказались на фискальных сборах.

Теперь после 22 часов выключается не только подсветка достопримечательностей в Барселоне и Мадриде, но и выключают электричество в домах частных граждан. Критическая инфраструктура, а это камеры наблюдения, системы безопасного города, экстренные службы и тому подобное пока что энергией обеспечиваются без ограничений, но правительство Испании задумывается над тем, чтобы ввести шок - штрафы за слишком большое использование электроэнергии простыми гражданами.

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