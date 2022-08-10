Официальный портал знаковой для американского ВПК компании Lockheed Martin теперь недоступен

Российская хакерская группировка KillNet продолжает планомерно выполнять все те обещания, которые были опубликованы в СМИ в ответ на агрессивные хакерские атаки на инфраструктуру России со стороны недружественных стран.

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Очередной успех русских хакеров - атака на сайт компании Lockheed Martin в США, которая является значительной частью американского военно-промышленного комплекса.

Именно эта корпорация выпускает ракетные установки залпового огня моделей HIMARS.

Также хакеры из KillNet официально обратились к китайским «коллегам» и пригласили их присоединиться к борьбе против Америки и планомерно выводить из строя её сетевую инфраструктуру.

Представители KillNet заявляют, что США «это единственная страна в мире, которая пытается разжечь новую мировую войну и погрузить в мир в тотальный хаос» и с этим нужно бороться сообща.

Именно поэтому KillNet призывает всех китайских друзей присоединиться к киберборьбе против режима Запада и предлагает сотрудничать между собой на принципах взаимного уважения и дружбы.

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