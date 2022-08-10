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Русские хакеры из KillNet обрушили сайт американского производителя систем HIMARS
Официальный портал знаковой для американского ВПК компании Lockheed Martin теперь недоступен
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Российская хакерская группировка KillNet продолжает планомерно выполнять все те обещания, которые были опубликованы в СМИ в ответ на агрессивные хакерские атаки на инфраструктуру России со стороны недружественных стран.

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Очередной успех русских хакеров - атака на сайт компании Lockheed Martin в США, которая является значительной частью американского военно-промышленного комплекса.

Именно эта корпорация выпускает ракетные установки залпового огня моделей HIMARS.

Также хакеры из KillNet официально обратились к китайским «коллегам» и пригласили их присоединиться к борьбе против Америки и планомерно выводить из строя её сетевую инфраструктуру.

Представители KillNet заявляют, что США «это единственная страна в мире, которая пытается разжечь новую мировую войну и погрузить в мир в тотальный хаос» и с этим нужно бороться сообща.

Именно поэтому KillNet призывает всех китайских друзей присоединиться к киберборьбе против режима Запада и предлагает сотрудничать между собой на принципах взаимного уважения и дружбы.

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#хакеры #lockheed martin #himars #хакеры killnet
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T.I.
13:08
а что-нибудь полезное могут сделать?
Русские хакеры из KillNet обрушили сайт американского производителя систем HIMARS
Slow Mo
13:07
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
Felsher Z
13:05
Смотрите Дед умеет писать!
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Вежливый_ATACMS
13:02
так то ж даже не мы типа устроили. орки сами себе базу разъeбали. а кто то уже наказан, под следствием или это так и было по плану? с базы меньше корыт взлетать будет. а значит меньше ракет в торговы...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Felsher Z
13:02
Не работат, да ты и не морочься. После Бучи - никто в мире вам не верит. Снимать фейки - убивая своих граждан... До голливуда конечно далеко, а в болливуд может и возьмут кого из ваших оператороф))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
12:59
«Отрезанные санкциями от внешних рынков, потерявшие до половины производства и треть экспорта, российские металлургические заводы вползают в долгосрочный технологический кризис. Отрасль, где трудоустр...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Slow Mo
12:58
1)Обычно рецессии экономики затягиваются на несколько лет 2)Бабки Хуанито отбил на хайпе майнеров 3) Снижение цен-это сбивание вторички 4) Высокие цены на 4ххх через год крайне сомнительно
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
Felsher Z
12:58
Ну да, больше то смотреть нечего, только проебы да поражения. 2 взрыва устроить на войне и без последствий для врага - отличная перемога.))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
BarDuck
12:57
Лучше бы выложили базу абонентов какого-нибудь штатовского оператора связи.
Русские хакеры из KillNet обрушили сайт американского производителя систем HIMARS
BarDuck
12:56
Тем более никакие данные не спёрли, так, похулиганили. Видимо для большего успеха нужна помощь соседа.
Русские хакеры из KillNet обрушили сайт американского производителя систем HIMARS
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