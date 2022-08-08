Французские авторы приложения придумали оригинальную "фишку", которая касается каждого пользователя и она реально работает - популярность BeReal стремительно растет

Новая социальная сеть под названием BeReal набирает обороты и становится одной из самых скачиваемых платформ в мире.

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Проект эксплуатирует усталость общества от гламурной лживой жизни, которую пропагандирует Instagram и другие подобные платформы.

Даже в описаниях к скачиванию приложения в AppStore написано, что BeReal не сделает вас знаменитым, вы не сможете стать счастливыми блогером или инфлюэнсером. И вообще, все те, кто идёт в новую соцсеть за популярностью, должны абсолютно точно остаться в Instagram и Tik-Tok.

Тем же, кто ценит настоящую жизнь без фильтров, BeReal открывает свои двери.

В чём состоит идея приложения?

Идея, при ближайшем рассмотрении, довольно необычная.

Итак, каждый зарегистрированный пользователь получает специальное уведомление с надписью «Пора становиться настоящим!».

Это уведомление приходит в определённое время, о котором пользователь заранее не знает и это время меняется по специальному алгоритму каждый день.

Далее, как только пользователь получил уведомление, он должен всего за 2 минуты снять и выложить в соцсеть своё фото, а камера при этом одновременно делает и сэлфи и снимок на основную оптику смартфона. Всё это сшивается в один кадр и публикуется в соцсети.

Никаких фильтров, никакого обмана, никакой возможности отредактировать фото.

Если пользователи за предложенные 2 минуты не опубликовали никакого фото, то они помечаются как «опоздавшие» и больше никаких санкций к ним не применяют.

Но дело в том, что посты друзей могут просматривать только те люди, которые сами регулярно каждый день публикуют свои фотографии. Как только «время быть настоящим» упущено, то пользователь больше не сможет комфортно пользоваться приложением. При этом лента постов обнуляется каждый день и бесконечно просматривать её в поисках новостей от друзей и подписок, нельзя.

Даже несмотря на то, что приложение пока ещё довольно сырое и имеет много ощутимых багов, крупнейшие мировые инвесторы делают ставку именно на него и вливают миллионы долларов инвестиций в проект.

Основные пользователи, которые выводят BeReal в Топ состоят из миллениалов и зуммеров.

Им надоело скрываться под личиной Dolce Vita Инстаграм, они все хотят «быть настоящими» и «быть самими собой», продолжая тем самым высказывать протест против нереалистичных картинок жизни людей в других соцсетях.

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