Официально наличие подобного боеприпаса до сих пор не признали ни в Пентагоне, ни в ЦРУ

ЦРУ используют «ракету-мясорубку» с шестью острейшими лезвиями для устранения целей на больших расстояниях.

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Итак, подробности. Появилась информация о том, что Центральное разведывательное управление США воспользовалось одной из последних модификации ракеты Hellfire под названием «R9x» -Ниндзя.

Ракеты «Адский огонь» были созданы еще в конце семидесятых годов и изначально предназначались для того, чтобы уничтожать советские танки. В период с 90-х по 2000-ые годы появилось огромное количество разнообразных модификаций таких ракет и они действительно стали довольно универсальными по своим возможностям. Их теперь можно запускать и с дронов, и с самолётов и это довольно распространённое оружие.

Если говорить конкретно о ракете модификации «R9x» - Ниндзя, то в ней интересно то, что она вообще не использует взрывающуюся боевую часть для уничтожения целей. Главное, что использует эта ракета - это свою кинетическую энергию, которая достигает феноменальных показателей при падении 45-килограммового боеприпаса с высоты в 6.000 метров.

Прямо перед тем, как поразить цель, ракета выпускает 6 лезвий, которые буквально размалывают в щепки всё, к чему прикасаются. При этом, нет ни массовых разрушений, ни взрывов.

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Интересно и то, что наличие такого боеприпаса официально так до сих пор и не признано ни Пентагоном, ни ЦРУ, ни другими официальными военными ведомствами Соединённых Штатов.