Его комментарий на тему пиратского контента размещен на страницах издания "Коммерсант"

Журналисты издания «Коммерсант» на фоне увеличившегося почти 400% интереса к пиратскому контенту провели некий импровизированный соцопрос среди звёзд кино, телевидения, а также известных блогеров и инфлюэнсеров по поводу того, как они относятся к пиратству и что вообще делать с нелегальным контентом, и пользуются ли лично они подобным контентом.

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И тут, как и ожидалось, мнения «звезд» серьёзно отличаются от того, которое преобладает среди «обыкновенных» людей.

Ранее «Коммерсант» уже проводил опрос среди своих читателей по теме пиратства, в результате которого выяснилось, что более 55% опрошенных вообще никогда не переставали пользоваться пиратским контентом, к ним добавилось почти 15% тех, кто начал им пользоваться совсем недавно. Мнение остальных групп опрошенных в виде диаграммы Вы можете видеть на рисунке.

Больше всего из опрошенных «звёзд» запомнился комментарий Валентина Петухова ака Wylsacom. Он заявил, что старается, несмотря ни на что, пользоваться исключительно легальным программным обеспечением и смотреть только легальный медиаконтент.

Да, у него тоже возникают проблемы с тем, чтобы купить что-то, что сейчас находится под санкциями, он изобретает способы альтернативной оплаты за ПО, но в том что касается, например, профессиональных задач, софт должен быть абсолютно легальным и регулярно обновляться.

При этом, мнение о всём, что касается медиасферы развлечений, у Wylsacom однозначное - он совершенно против пиратства и считает, что потреблять легальный контент «это гигиена времени», которое все мы тратим на игры, сериалы и фильмы. Wylsacom утверждает, что когда ты платишь собственные деньги, то для тебя весь контент воспринимается совершенно по-другому.

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