Компания Heineken, известный мировой производитель пива, заявила о своём уходе из России.
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Но, по всей видимости, владельцы корпорации решили осваивать новые рынки сбыта. Сегодня компания заявила о том, что начала выпуск фирменных кроссовок, главной фишкой которых является настоящее пиво в подошве.
Для необычных кроссовок придумали даже специальное название. Они называются Heinekicks.
Пока что в планах производителя реализовать кроссовки ограниченным тиражом. Если внимательно проанализировать конструкцию обуви, то становится очевидным, что выпить пива из подошвы, конечно же, не получится.
А единственная полезность, кроме wow-эффекта - это интегрированная в язычок кроссовок пивная открывашка.
Кроссовки смотрятся необычно и явно подойдут ультрамодникам, которые хотят удивить и ловить на себе восторженные взгляды всех любителей пенного.