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В России освоили технологию печати мяса на 3D-принтере.

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Она является этичным и полностью безопасным способом для создания мяса, подходящего для употребления в пищу. Особенно новость должна порадовать тех, кто отказывает себе в употреблении мяса животных и готов обратить своё внимание на новую технологию.

Московский ГУПП освоил 3D печать мяса, которая, при соответствующих доработках, может стать основой для создания целой базы знаний рецептов, которые будут загружены в принтер как базовая инструкция и любой человек без специальных навыков может почувствовать себя маститым шеф-поваром.

Пока что прошли только первые тесты новой системы печати, ничего не известно ни о стоимости самой услуги, ни о том, сколько будет стоить готовая продукция и во сколько обойдётся устройство для печати, но зато известны основные этапы технологии.

Первое, что происходит при подготовке печати мяса это забор биопсии. То есть у животного с помощью специальной методики забирают кусок мышечной ткани (полностью исключается травмирование «пациента»), а затем из взятого образца с помощью специальной технологии выделяют клетки, которые помещают для дальнейшего размножения в специализированные биореакторы.

Надо отметить, что процесс размножения длится долгие несколько месяцев. Затем происходит второй этап подготовки сырья. С помощью 3D принтера создаётся специальная растительная подложка, которая является вместилищем выращенных в биореакторе живых клеток. Получается своеобразный «слоёный пирог». Слои растительного материала чередуются с искусственно выращенными клетками.

Таким образом, в целом получается мясной стейк, который, как говорят создатели, по вкусовым качествам не уступает настоящему мясу, но технология его производства исключает забой скота.

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#3d принтер #мясо #печать еды #печать мяса
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