Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2

Теперь рассмотрим второй способ возвращения на Землю многоразовой ступени ракеты, который с успехом реализовал Илон Маск
[ ] для раздела Блоги
1
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В первой статье про российские многоразовые ракеты, возвращающиеся на Землю, мы рассмотрели вариант посадки «на крыло».

реклама

Теперь же стоит поговорить о втором, наиболее вероятном, способе приземления многоцелевой ступени ракеты, который, собственно, открыл для мира Илон Маск и его компания.

Итак, что реализовано в ракете Falcon 9?

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Примерно через 2,5 минуты после запуска ракеты на высоте около 65 км вторая ступень отделяется, а первая (многоразовая) при этом немедленно активирует свою систему ориентации в пространстве и делает манёвр уклонения от сопел второй ступени. Затем происходит «раздвоение» поведения многоцелевой ступени и оно зависит, прежде всего, от того, на какую платформу планируется приземляться - на сушу или на плавающий док.

реклама

Если речь идёт о плавучей платформе, то многоразовая ступень ещё какое-то время продолжает подниматься вверх по инерции, а потом в точке пика начинает снижаться носом вниз, то есть двигателем вверх. В этот самый момент её необходимо развернуть «вверх ногами» и специальные азотные маневровые двигатели компании SpaceX успешно это делают.

Затем для торможения трижды включаются основные двигатели, которые выполняют работу по трём направлениям - задают нужный курс, корректируют его при входе в атмосферу и у самой Земли обеспечивают торможение (точнее, у посадочной платформы), а уже потом раскрываются посадочные штанги и ступень садится, а лучше сказать - возвращается на Землю.

Если же речь идёт о том, чтобы вернуть многоразовую ступень ракеты на космодром, что чаще всего и происходит, то после расстыковки первой и второй ступени, первая ступень также переворачивается (не достигая пика высоты), а дальше всё происходит также, как уже описано выше.

Так вот, в России абсолютно аналогичная схема была давно разработана для ракеты «Амур СПГ», то есть той самой ракеты, которая должна была летать на сжиженном природном топливе. Первая ступень данной ракеты оснащается пятью двигателями на метание и кислороде (РД 0.16.9), а в комплексе была разработана система так называемого «горячего резервирования».

реклама

Если один из пяти двигателей откажет, то остальные начнут незамедлительно наращивать свою мощность до пиковых значений, компенсируя потерю одного двигателя. За посадку ракеты «Амур СПГ», отвечает, по сути, лишь один центральный двигатель, тогда как у Маска этим занимаются, как мы уже говорили, сразу три двигателя и центральный двигатель «Амура» нужно запустить два раза, чтобы организовать посадку.

Вместе с разработкой ракеты «Амур СПГ» происходит строительство специальной посадочной платформы на космодроме «Восточный», а также плавучего дока на берегу Охотского моря.

Но насчёт того, чтобы сажать ракету на плавучее основание, существуют большие сомнения.

реклама

Прежде всего, связаны они с неустойчивым характером погоды и волнением моря, но возможен варианты приводнения, правда, для этого придётся построить специальные суда, которые будут ловить ступень ракеты в воде и доставлять вернувшуюся ступень на космодром.

Опять же, потребует привлечения специальных вертолётов и железнодорожного транспорта, рассматривался также и вариант, при котором и вторая ступень ракеты «Амур» должна возвращаться на Землю. Это, в принципе, сделать возможно, но такой вариант повлечёт за собой увеличение количества топлива на ракете и необходимость интеграции в систему ещё большего специального оборудования.

Сейчас же основные усилия российских ракетостроителей направлены на то, чтобы взять только положительные моменты из обеих схем приземления и объединить их в один уникальный способ, то есть сажать тяжёлую ракету «Ангара А5» вертикально, используя при этом её основной УРМ-1 и боковые ускорители, но делать это без разделения первой и второй ступеней, что бы обеспечило возвращение и 1 и 2 ступеней ракеты.

В отличие от того, как работает ракета Falcon Илона Маска. Там возвращается лишь первая ступень.


Планы по созданию многоразовых ракет в России есть, и они зародились задолго до того, как Илон Маск стал вдруг космическим визионером. Да, он сделал многое и его талант несомненен (особенно в том, что касается привлечения финансирования), он действительно сделал Космос ближе к людям, но он был не первопроходец с научной точки зрения.

Всё ещё не утихают споры о том, целесообразно ли вообще делать многоразовые ракеты. Факты говорят, что риск аварии при повторном запуске носителя кратно возрастает, а полезная нагрузка меньше.

Но есть и другие аргументы. То количество беспроблемных пусков, которое демонстрирует Falcon 9, свидетельствует о том, что задача уже решена, но не российскими специалистами (к сожалению).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

илон маск spacex космос spacex falcon 9
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
50
Главные игры июля 2022 года
27
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6

Интересные материалы

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
19 июля 2022 27
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
27 июля 2022 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
280
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
43
В Саудовской Аравии строят "лежащий" небоскреб за 1 трлн долларов длиной 120 км и высотой в 500 м
18
Создатели League of Legends проиграли суд на сто миллионов долларов
5
У старых слабых компьютеров нет шансов в играх даже при установке "мощной" RTX 3070 — эксперимент RG
29
Sony продемонстрировала возможности гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2
+
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
16
На Aliexpress курс доллара перевалил за 70 рублей
14
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
16
Инсайдеры назвали 80 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 до конца 2022
1
Обнаружено вредоносное ПО, которое способно выжить после переустановки ОС
3
Ethereum и Kas теперь доступны для Дуал-майнинга на видеокартах Nvidia
+
Китайский поставщик получит карты NVIDIA GeForce RTX 40 менее чем через месяц
2
Выбираем недорогой игровой процессор для бережливого геймера – 5 моделей от 17 000р
13
Ryzen 7 5800X смог раскрыть потенциал Arc A380 в играх — без rBAR у карты серьёзные проблемы
8
Продажи смартфонов в России установили антирекорд за 5 или даже за 10 лет
6
Выбираем видеокарту для игры Stray – приключения котика в жанре киберпанк в разрешении 4К и 1080р
11
Сайт AMD уже содержит информацию о Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X
16
Продажи телевизоров рухнули по всему миру – цены могут снизиться, но на рынок РФ это не повлияет
7
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с RTX-On – возвращаемся в игровую вселенную Ведьмака
2

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
40
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
330
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
147
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
87
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
19
Записки Космического Сантехника. Начало
16
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
14
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Kasyan
11:50
Плохо наверно тебе жить без мозгов, он поврежден, а не разрушен!
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Разумник
11:48
далбаеб это был скарказм про "уважение", но тебе этого не понять, ты же далбаеб
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Александр Железняк
11:47
Ну наконец жовто-блокитных будут вакцинировать...
Ученые из Оксфорда разработали недорогую однократную вакцину против бешенства
Вежливый_HIMARS_
11:47
говно вопрос https://charter97.org/ru/news/2022/7/29/508893/
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Xmast
11:45
Да уж. Постят месяцами слухи. Видео будет такой. А вот будет сякой. А вот и уже готовый образец. И нате. Видяха не выйдет! Даже не знаю что сказать. Эту карту и так особо никто не ждал. На рынке завал...
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Вежливый_HIMARS_
11:45
ну вот. уже и с уважением и рабсиянским диалектом. песик учится.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Church
11:45
Жаль, увеличение конкурентности в рынке графических карт лишь шло бы на пользу конечному потребителю (и может быть уразумила бы всё более наглеющию нвидию с амд с ценами их видеокарт, а также растущее...
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Kasyan
11:45
В стойло скоро пойдешь ты, когда паны придут и тогда вы поймете что означает слово быдло. https://vk.com/wall-59707832_1486900
Российский суд запретил «информацию» из Tor Browser и потребовал удалить приложение из Google Play
Разумник
11:44
далбаеб ты вчера не ответил, ты далбаеб или mof naziote imbecillus? ps. со всем уважением
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Buterbrodoff
11:43
Я не знаток, но судя по Википедии "SpaceX формально анонсировала ракету-носитель 8 сентября 2005 года, описывая Falcon 9 как «полностью многоразовый тяжёлый носитель»", а наши зачесались только в 201...
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем