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В первой статье про российские многоразовые ракеты, возвращающиеся на Землю, мы рассмотрели вариант посадки «на крыло».

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Теперь же стоит поговорить о втором, наиболее вероятном, способе приземления многоцелевой ступени ракеты, который, собственно, открыл для мира Илон Маск и его компания.

Итак, что реализовано в ракете Falcon 9?

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Примерно через 2,5 минуты после запуска ракеты на высоте около 65 км вторая ступень отделяется, а первая (многоразовая) при этом немедленно активирует свою систему ориентации в пространстве и делает манёвр уклонения от сопел второй ступени. Затем происходит «раздвоение» поведения многоцелевой ступени и оно зависит, прежде всего, от того, на какую платформу планируется приземляться - на сушу или на плавающий док.

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Если речь идёт о плавучей платформе, то многоразовая ступень ещё какое-то время продолжает подниматься вверх по инерции, а потом в точке пика начинает снижаться носом вниз, то есть двигателем вверх. В этот самый момент её необходимо развернуть «вверх ногами» и специальные азотные маневровые двигатели компании SpaceX успешно это делают.

Затем для торможения трижды включаются основные двигатели, которые выполняют работу по трём направлениям - задают нужный курс, корректируют его при входе в атмосферу и у самой Земли обеспечивают торможение (точнее, у посадочной платформы), а уже потом раскрываются посадочные штанги и ступень садится, а лучше сказать - возвращается на Землю.

Если же речь идёт о том, чтобы вернуть многоразовую ступень ракеты на космодром, что чаще всего и происходит, то после расстыковки первой и второй ступени, первая ступень также переворачивается (не достигая пика высоты), а дальше всё происходит также, как уже описано выше.

Так вот, в России абсолютно аналогичная схема была давно разработана для ракеты «Амур СПГ», то есть той самой ракеты, которая должна была летать на сжиженном природном топливе. Первая ступень данной ракеты оснащается пятью двигателями на метание и кислороде (РД 0.16.9), а в комплексе была разработана система так называемого «горячего резервирования».

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Если один из пяти двигателей откажет, то остальные начнут незамедлительно наращивать свою мощность до пиковых значений, компенсируя потерю одного двигателя. За посадку ракеты «Амур СПГ», отвечает, по сути, лишь один центральный двигатель, тогда как у Маска этим занимаются, как мы уже говорили, сразу три двигателя и центральный двигатель «Амура» нужно запустить два раза, чтобы организовать посадку.

Вместе с разработкой ракеты «Амур СПГ» происходит строительство специальной посадочной платформы на космодроме «Восточный», а также плавучего дока на берегу Охотского моря.

Но насчёт того, чтобы сажать ракету на плавучее основание, существуют большие сомнения.

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Прежде всего, связаны они с неустойчивым характером погоды и волнением моря, но возможен варианты приводнения, правда, для этого придётся построить специальные суда, которые будут ловить ступень ракеты в воде и доставлять вернувшуюся ступень на космодром.

Опять же, потребует привлечения специальных вертолётов и железнодорожного транспорта, рассматривался также и вариант, при котором и вторая ступень ракеты «Амур» должна возвращаться на Землю. Это, в принципе, сделать возможно, но такой вариант повлечёт за собой увеличение количества топлива на ракете и необходимость интеграции в систему ещё большего специального оборудования.

Сейчас же основные усилия российских ракетостроителей направлены на то, чтобы взять только положительные моменты из обеих схем приземления и объединить их в один уникальный способ, то есть сажать тяжёлую ракету «Ангара А5» вертикально, используя при этом её основной УРМ-1 и боковые ускорители, но делать это без разделения первой и второй ступеней, что бы обеспечило возвращение и 1 и 2 ступеней ракеты.

В отличие от того, как работает ракета Falcon Илона Маска. Там возвращается лишь первая ступень.





Планы по созданию многоразовых ракет в России есть, и они зародились задолго до того, как Илон Маск стал вдруг космическим визионером. Да, он сделал многое и его талант несомненен (особенно в том, что касается привлечения финансирования), он действительно сделал Космос ближе к людям, но он был не первопроходец с научной точки зрения.

Всё ещё не утихают споры о том, целесообразно ли вообще делать многоразовые ракеты. Факты говорят, что риск аварии при повторном запуске носителя кратно возрастает, а полезная нагрузка меньше.

Но есть и другие аргументы. То количество беспроблемных пусков, которое демонстрирует Falcon 9, свидетельствует о том, что задача уже решена, но не российскими специалистами (к сожалению).