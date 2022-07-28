Но навоза, как выяснилось, в Германии на всех не хватит

Сейчас у всех на устах в Германии вопрос энергетической безопасности.

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Похоже, что в своих попытках обезопасить себя от возможных проблем в холодное время года немцы зашли уж слишком далеко. Некоторые местные чиновники заявили, что в Германии не хватает навоза и добавили, что если бы навоза было достаточно, то можно было бы легко отказаться от российского газа.

Теперь подробности.

Власти нескольких немецких земель объявили о своих планах по переводу всех домовладений и сельскохозяйственных ферм на так называемое биотопливо, а точнее биогаз. Сообщается, что сразу несколько животноводческих поселений в качестве эксперимента организовали отопление своих жилищ и производственных помещений с помощью коровьего навоза и кукурузного силоса (как сырья для синтеза биогаза) и это им прекрасно удалось.

Идею тут же подхватили соседи, а также местные власти, которые заявили о том, что необходимо распространить методику синтеза биогаза из навоза для отопления по всей Германии.

Эксперты же говорят о том, что на всю Германию навоза не хватит и в больших городах такая схема отопления попросту неприемлема. Даже если пофантазировать и предположить, что можно с помощью навоза отопить какие-то жилые дома, то промышленные предприятия, которые нуждаются в совсем других объёмах газа, вообще невозможно будет отапливать таким способом, а только традиционным сжиганием энергоресурсов типа угля и газа.

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