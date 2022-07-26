Эксперты-демографы из Высшей Школы Экономики представили сразу 30 сценариев развития событий

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Специалисты Высшей Школы Экономики, занятые в демографических исследованиях, заявили, что к 2100 году население России может составить более 220 млн человек.

реклама

Комментируя свои данные, демографы рассказывают, что данный прогноз гораздо более оптимистичен, чем тот, который сделали специалисты ООН в 2019 году с учётом последствий пандемии.

Данные получены в результате анализа более чем 30 сценариев развития событий: 10 из которых рассматривают рост населения до 160 млн человек и выше.

Еще 5 сценариев развития событий говорят о том, что численность населения сохранится в пределах около 150 млн человек, а остальные 5 сценариев довольно неблагоприятные и свидетельствует о том, что население, наоборот, уменьшится до 140 млн человек.

Для того, чтобы быть с научной точки зрения объективными, были рассмотрены и 10 самых плохих сценариев развития событий, при которых к началу следующего века население России может опуститься на уровень меньше 120 миллионов человек.

Факторы, которые влияют на численность населения, всем давно известны - это уровень смертности, рождаемости, миграция и геополитические изменения в мире.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке