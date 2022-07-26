Новый глава «Роскосмоса», господин Борисов, в эти минуты докладывает Президенту о положении дел в космической отрасли.
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Он заявил, что решение о выходе страны из проекта Международной космической станции принято - после 2024 года Россия больше не будет обслуживать и летать на МКС.
При этом, господин Борисов подчёркивает, что все ранее взятые на себя обязательства в рамках взаимодействия с международным космическим сообществом по проекту МКС будут обязательно выполнены и все партнёры останутся довольны, но они уже сейчас должны готовиться к тому, что после 2024 года Россия больше не будет помогать и развивать Международную космическую станцию.
Господин Борисов заявляет, что приоритетное направление - это развитие и формирование Российской орбитальной станции, что является наиболее оптимальным решением для поэтапного и устойчивого развития российской космонавтики, которое, в первую очередь, должно базироваться на системной научной школе и взвешенной политике в деле космических разработок.
Необходимо добиться того, чтобы каждый полёт российских космонавтов на станцию РОСС обогащал страну новыми знаниями и умениями в области космоса.
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что проект МКС для России фактически завершён.