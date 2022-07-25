В свете закона об оборотных штрафах сумма потерь Twitch может быть значительной

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Сегодня стало известно о том, что Российская Федеральная Антимонопольная Служба (а попросту ФАС) решила возбудить очередное дело в отношении компании «Twitch Интерактив».

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В этот раз основой для обращения стало заявление региональной общественной организации под названием «Центр интернет-технологий».

Как сообщает ТАСС, спецы Центра недовольны тем, что платформа Twitch приостановила выплаты российским стримерам, а также занимается постоянной безосновательной блокировкой российских аккаунтов.

Специалист Центра интернет-технологий заявляют, что на площадке как не было, так и нет чётких и прозрачных правил и политики в отношении юзеров, что в итоге позволяет владельцам сайта блокировать любого пользователя по произвольным мотивам.

Ранее Роскомнадзор уже принял в отношении Twitch карательные меры за размещение недостоверной информации, а поисковые системы, работающие в России, уже помечают сервис как сайт, который нарушает законодательство Российской Федерации.

Скорее всего, дело закончится оборотным штрафом, а особенно важно то, что в последнее время принят закон позволяющий, облагать подобного рода компании многомиллионными штрафами.

Вполне вероятно, что сумма штрафа может быть значительной.

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