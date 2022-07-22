Сегодня стало известно о том, что Министерство промышленности и торговли России выступило за то, чтобы развивать идею так называемого «food-шеринга», а говоря иначе - бесплатной передачи продуктов питания с истекающим сроком годности малоимущим категориям населения.
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При этом предполагается, что торговые сети будут получать от государства некие бюджетные средства, которые будут покрывать затраты торговых сетей на реализацию данного предложения.
Сейчас из-за особенностей налогового законодательства крупные продуктовые ритейлеры вынуждены из соображений выгоды списывать и утилизировать товар с истекающим или уже истекшим сроком годности, а не передавать продукты на благотворительные нужды.
Эксперты считают, что, если программа «food-шеринга» заработает в полную мощь, то благодаря этому удастся спасти от утилизации больше миллиона тонн продовольствия по всей России, которое попадёт напрямую к нуждающимся слоям населения.
Сейчас в срочном порядке проходят консультации с Федеральной Налоговой службой и другими ведомствами, чтобы как можно скорее реализовать программу «food-шеринга».
Помимо прочего, от утилизации большого количества пищевых продуктов образуется примерно 17 млн тонн мусора ежегодно, что также вредит экологии.
В общем, программа «food-шеринга», на первый взгляд, будет полезна со всех точек зрения.