Сегодня были подведены статистические итоги российских онлайн-продаж за прошедший год.
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В основу инфографики легли данные о количестве упоминаний товаров за период с середины лета 2021 года по середину лета 2022 года, что косвенно свидетельствует о количестве продаж. Обращает на себя внимание, прежде всего, то, что среди российских пользователей AliExpress более не является самой популярной торговой онлайн площадкой, на которую приходится большинство упоминаний при поиске товара.
Почётное первое место занимает онлайн гигант Ozon, который может похвастаться более чем семью миллионами упоминаний товаров в соцмедиа, AliExpress опустился на второе место и в его активе 6.8 млн запросов товаров, а на третьем месте, буквально наступая Aliexpress на пятки, значится Wildberries, который реализовал свой траффик в 6.6 млн товаров.
На четвёртом месте расположился Яндекс - Маркет, у которого результаты, по сравнению с первыми тремя участниками рейтинга, более чем скромные. Чуть меньше полутора млн упоминаний товаров.
В рейтинг также вошли такие знаменитые онлайн площадки как Сбермегамаркет, Магнит доставка, М-Видео, Эльдорадо и многие другие.
Данная инфографика явно свидетельствует о том, что российские сетевые ритейлеры не сидят сложа руки и энергично развивают свой бизнес.