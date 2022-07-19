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Российские студенты разработали "визуализатор вен"
Простой и эффективный девайс позволяет исключить ошибки при проколах венозной системы
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Молодые российские разработчики представили действительно оригинальное и необычное устройство под рабочим названием «визуализатор венозной системы».

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Главная цель данного устройства - облегчение работы медицинского работника при заборе крови, использование этого девайса позволяет практически полностью исключить ошибочные проколы при поиске вен.

Авторами проекта стали студент из Тюмени и его напарник с медобразованием.  Разработчики, комментируя своё изобретение, заявили, что примерно каждый восьмой человек на планете имеет труднодоступные вены.

Больше всего данная проблема наблюдается у людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением и в других медицинских случаях. «Визуализатор венозной системы» предназначен именно для таких пациентов.

Устройство оснащено специальным сканером, который работает над поверхностью кожи на расстоянии пример в 30 см, а затем создаёт проекцию обработанного рисунка обратно на ту же кожу.

В итоге получается заметная сетка вен, а в основе прибора лежат две инфракрасные камеры и специальное программное обеспечение, которое позволяет обработать снимки этих камер и посоветовать врачу оптимальное место для прокола.

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Прекрасное изобретение, которое обращает на себя внимание.

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#визуализатор вен #визуализатор венозной системы
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