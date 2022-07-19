Молодые российские разработчики представили действительно оригинальное и необычное устройство под рабочим названием «визуализатор венозной системы».
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Главная цель данного устройства - облегчение работы медицинского работника при заборе крови, использование этого девайса позволяет практически полностью исключить ошибочные проколы при поиске вен.
Авторами проекта стали студент из Тюмени и его напарник с медобразованием. Разработчики, комментируя своё изобретение, заявили, что примерно каждый восьмой человек на планете имеет труднодоступные вены.
Больше всего данная проблема наблюдается у людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением и в других медицинских случаях. «Визуализатор венозной системы» предназначен именно для таких пациентов.
Устройство оснащено специальным сканером, который работает над поверхностью кожи на расстоянии пример в 30 см, а затем создаёт проекцию обработанного рисунка обратно на ту же кожу.
В итоге получается заметная сетка вен, а в основе прибора лежат две инфракрасные камеры и специальное программное обеспечение, которое позволяет обработать снимки этих камер и посоветовать врачу оптимальное место для прокола.
Прекрасное изобретение, которое обращает на себя внимание.