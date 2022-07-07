Таким, по прогнозам, станет финал процесса естественного снижения станции без регулярной корректировки высоты её орбиты

Глава «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин, выступил с интересным заявлением.

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Так, он рассказал, что если представить себе ситуацию, при которой Россия по тем или другим причинам не будет или не сможет регулярно корректировать высоту полёта МКС, то в срок от 2 до 5 лет (в зависимости от активности Солнца), станция совершит естественное снижение и войдёт в плотные слои атмосферы Земли.

Корректировка высоты орбиты станции - очень важная операция. Многие, кто не слишком сообразительны в деле космических полётов, утверждают, что достаточно всего нескольких месяцев для того, чтобы МКС упала на Землю, но это не так.

Вот точные данные – по среднему принято считать, что весь комплекс Международной Космической Станцией без обязательной коррекции теряет примерно 100 метров высоты в сутки.

На этот параметр очень сильно влияют многие факторы, поэтому приходится брать средние значения.

Итак, чтобы станция добралась до плотных слоёв атмосферы, где она начнёт гореть, ей нужно опуститься до высоты ниже 100 км над поверхностью Земли.

Баллистики РКК «Энергия» провели довольно точный расчёт процесса естественного снижения орбиты станции и пришли к выводу, что этот процесс займет от 2 до 5 лет и будет зависеть от активности Солнца и сотни других переменных.

Ни у одного из зарубежных партнеров, участвующих в проекте МКС, своих собственных средств для коррекции высоты орбиты станции нет. Недавнее тестовое корректирование было возложено на западный корабль «Лебедь» и оно состоялось с большими замечаниями и лишь со второй попытки.

Помимо прочего, без помощи россиян отдельно корабль «Лебедь» скорректировать орбиту МКС не может в принципе. У этого корабля на процесс коррекции работает только маршевый двигатель, но для того, чтобы он включился, российская сторона должна с помощью двигателей своего сегмента позиционировать станцию так, чтобы она была доступна для специального маневра, а затем, после проведения корректировки, нужно вернуть МКС в исходное положение.

Рогозин, основываясь на этих сугубо научных данных, заявляет, что никакие заявления никаких бывших астронавтов США и Илона Маска, которые утверждают, что Запад и в принципе мировое космическое сообщество с удовольствием займутся проектом МКС без России, выглядят попросту как псевдонаучный бред.

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