К таким неутешительным выводам пришли французские эксперты, они требуют срочно демонтировать башню и провести ремонт, иначе она просто рухнет

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Довольно интересные новости приходят сегодня из Парижа.

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Город начинает готовиться к Олимпиаде 2024 года и проводит ревизию всего городского хозяйства. «Неожиданно» выяснилось, что символ Франции - Эйфелева башня, нуждается в срочном и углублённом техническом обслуживании.

С момента постройки великолепного произведения инженерного искусства, башня ни единого разу не подвергалась серьезному профилактическому ремонту. Всё, что регулярно делали власти - это перекраска металлоконструкций новым слоем эмали.

При этом эксперты, занятые в том, чтобы регулярно следить за «живучестью» башни, утверждают, что практически все металлоконструкции имеют следы глубокой коррозии. Если на перекраску башни требуется около 60 млн евро, то на её капитальный ремонт может потребоваться в десятки раз большая сумма.

Слова ведущих инженеров, следящих за состоянием Эйфелевой башни, приводит газета Гардиан –«Если бы господин Эйфель сегодня поднялся на башню и увидел, в каком она состоянии, то его бы схватил сердечный приступ!».

Для того, чтобы сохранить Эйфелеву башню, в срочном порядке требуется её полный демонтаж, проведение дефектовки деталей, замена тех металлоконструкций, которые восстановить не удастся, и обработка противоокисловыми реагентами, а также обратная сборка.

Только это может сохранить символ Парижа ещё на несколько столетий.

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