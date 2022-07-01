На фоне повсеместного мирового стремления к организации сетей 5G, в России возникло дополнительное препятствие и имя этому препятствию «аналоговое телевидение»!
реклама
И печально, и забавно одновременно.
Именно из-за того, что аналоговое вещание до сих пор занимает частоты, остро необходимые для корректной работы 5G, создание высокоскоростного интернета данного стандарта в России существенно затормозилось.
Как только данная информация стала известна профильным экспертам, то в рамках переговоров с чиновниками всех мастей забрезжила надежда на существенные изменения ситуации.
Только в середине 2022 года частотные каналы в диапазонах со 175 МГц до 230 МГц и от 470 МГц до 790 МГц обязаны были освободиться к первому дню осени, но недавно стало очевидно, что спецы Минцифры намерены ещё на год продлить «аренду» данных частотных диапазонов, якобы, по требованию радиовещательных сетей трансляции аналогового телевидения.
Почему аналоговое телевидение в России важнее, чем постройка современных 5G сетей - вопрос открытый.
Больше пикантности ситуации добавляет тот факт, что в принципе аналоговое телевидение на просторах Российской Федерации ещё в 2019 году перестало быть актуальным за счёт того, что завершился глобальный проект перехода всего эфирного телевидения России в цифровой формат.