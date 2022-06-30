Сегодня стало известно о том, что компания Honor прекращает поставки смартфонов на рынок России.
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К этой новости можно относиться по-разному, но данная статья не об этом. А о том, как далеко дочерняя китайская компания Honor ушла от «родительского» бренда Huawei.
Это произошло исключительно ради того, чтобы удовлетворить запросы американцев, и не дать им даже малейшего повода для введения санкций против «младшего бренда».
Проиллюстрировать ситуацию довольно просто на примере аппарата Honor x30 5G. Если разобрать данный аппарат буквально «по косточкам», то с удивлением можно обнаружить тот факт, что доля истинно китайских компонентов в данном телефоне всего 10%!
Остальные же 40% компонентов получены или произведены поставщиками напрямую из Соединённых Штатов Америки (и 50% другими странами). При этом Honor x30 5G это средне бюджетная модель, стоимость производства которой составляет примерно 250 долларов.
Приведена даже таблица с основными поставщиками не китайских компонентов для данного телефона. То есть, фактически, Honor настолько же далек от китайской Huawei, насколько это вообще возможно. Такая же точно ситуация складывается и по доле комплектующих китайских и американских в других продуктах компании Honor.
Не стоит удивляться тому, что Honor быстро чётко выполняет все «санкционные» указания американской стороны, так как это уже давно не китайские суверенные технологии, а исключительно коммерческая компания для получения прибыли.