Не следует удивляться тому, что компания четко и быстро следует санкционному курсу, заданному Америкой

Сегодня стало известно о том, что компания Honor прекращает поставки смартфонов на рынок России.

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К этой новости можно относиться по-разному, но данная статья не об этом. А о том, как далеко дочерняя китайская компания Honor ушла от «родительского» бренда Huawei.

Это произошло исключительно ради того, чтобы удовлетворить запросы американцев, и не дать им даже малейшего повода для введения санкций против «младшего бренда».

Проиллюстрировать ситуацию довольно просто на примере аппарата Honor x30 5G. Если разобрать данный аппарат буквально «по косточкам», то с удивлением можно обнаружить тот факт, что доля истинно китайских компонентов в данном телефоне всего 10%!

Остальные же 40% компонентов получены или произведены поставщиками напрямую из Соединённых Штатов Америки (и 50% другими странами). При этом Honor x30 5G это средне бюджетная модель, стоимость производства которой составляет примерно 250 долларов.

Приведена даже таблица с основными поставщиками не китайских компонентов для данного телефона. То есть, фактически, Honor настолько же далек от китайской Huawei, насколько это вообще возможно. Такая же точно ситуация складывается и по доле комплектующих китайских и американских в других продуктах компании Honor.

Не стоит удивляться тому, что Honor быстро чётко выполняет все «санкционные» указания американской стороны, так как это уже давно не китайские суверенные технологии, а исключительно коммерческая компания для получения прибыли.

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