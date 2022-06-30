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Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла вымышленные статьи об истории России и постила их на Википедии
Многие считают, что вскрылась одна из самых масштабных фальсификаций с момента создания "свободной энциклопедии"
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На просторах всемирной паутины набирает с бешеной скоростью популярность среди читателей история о том, как китайская домохозяйка в течение более чем 10 лет подряд сочиняла  вымышленные материалы по истории России и размещала их в Википедии.

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Некоторые эксперты заявляют, что, возможно, данная история - свидетельство самой крупной фальсификации за всю историю существования такого ресурса, как Википедия!

Открытие, которое сделал один из китайских писателей, когда решил найти вдохновение для новой книги о России, повергло его в шок. Он начал подробно изучать российскую историю и в конце концов в интернете на просторах Википедии нашёл загадочную статью, которая рассказывала, что Московское и Тверское Княжества воевали друг с другом за некий загадочной золотоносный рудник.

Китайский писатель обратил внимание, что на данную тему не было вообще никаких больше статей ни в англоязычном, ни в арабском исполнении, ни даже на русском языке ничего подобного не было.

Он начал сомневаться в достоверности фактов, изложенных в статье и продолжил свои исследования. В результате внимательный китайский писатель выяснил, что четыре разных аккаунта разместили на Википедии более 200 статей, которые содержат ложную и вымышленную информацию об истории России.

Также ему удалось выяснить, что автор всех этих статей - обычная китайская домохозяйка, которая не имеет даже высшего образования!

Личности её была установлена, она во всём созналась и уже принесла свои глубочайшие извинения за совершенные деяния.

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#китай #история #википедия #wikipedia
4
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Гоогле Гооглев
13:50
Шумеры, любят ссылаться на эту помойку
Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла вымышленные статьи об истории России и постила их на Википедии
ахахах
13:50
он попал в историю уже,все машины ездили с надписями обама-чмо по стране
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