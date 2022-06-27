Звучит дико, но в проект уже привлечены многомиллионные инвестиции и специалисты крупнейших научных компаний Дании

Серьёзные учёные из Дании заявили о том, что подробно рассматривают реализацию научного проекта, в рамках которого планируется заменить бензин человеческой мочой.

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Принципиальная возможность такой замены давно доступна человечеству, но датские «гиганты мысли» пошли ещё дальше. Они всерьёз заявляют, что данный вид «естественного топлива» может вообще стать единственным альтернативным энергоносителем для грузовиков по всей Дании.

О серьёзности проекта свидетельствует то, что деятельное участие в нём принимает известная во всём мире компаниям MAN. Cилами её специалистов уже разрабатывается двигатель, который бы смог работать на «альтернативном топливе».

С технической точки зрения основное требование, которое предъявляется к человеческой моче в данном случае - это содержание в ней большого количества аммиака. Аммиак, как известно, довольно быстро высвобождает свою энергию при горении, что, по оценке учёных, может с лихвой заменить процесс сгорания топлива в цилиндрах двигателя, которые сейчас питаются бензином.

Конечно же, новое слово в топливной безопасности Дании ещё и экологически привлекательно. К тому же, грядущий дефицит бензина вряд ли пройдет в ближайшие несколько лет. Также датчане отдельно подчёркивают, что основной плюс данной технологии - это низкая цена «сырья» и его повсеместная доступность.

Правительство скандинавской страны заявляет, что уже в 2023 году на рынке появятся первые большие двигатели, способные работать на таком вот «биотопливе».

Исследователи говорят – «Проблема не в принципиальной возможности использования человеческой мочи в качестве топлива, а в том, что на данный момент отсутствует технология, которая позволяет эффективно заняться извлечением аммиака из жидкости. Именно поэтому сейчас человеческая урина является малоизученной в качестве энергоносителя».

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