Шестое по габаритам судно на планете так и не увидит океанские волны

Сегодня стало известно о том, что крупнейший в мире «гипер-лайнер» под названием Global Dream 2 прямо со стапелей сборочного предприятия оказался на свалке.

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Подобная новость могла бы по мощи сравниться с кораблекрушением, но нет. Оказывается, что почти построенный крупнейший мировой круизный лайнер и без малого шестой на планете по физическим размером корабль Global Dream 2, способный принять на борт более 9 тысяч пассажиров, вместо выхода в море очутился прямиком на пункте утилизации.

А всё потому, что ещё в начале года основной подрядчик проекта - немецкая компания, попросту обанкротилась, а покупателей на «гипер-корабль» так и не нашлось. Как сообщают британские журналисты, чтобы хоть как-то снизить те потери, которые понесла компания, она была вынуждена практически за бесценок распродать все свои производственные мощности одному из дочерних предприятий немецких военно-морских сил.

Циклопическое судно, водоизмещение которого составляет почти 300.000 тонн, совершенно не годится для службы во флоте и ничего другого, кроме утилизации, оно не заслуживает. Корабль так и не смог совершить свой первый вояж и увидеть океан из-за последствий пандемии, которая нанесла колоссальный урон всему мировому туристическому бизнесу.

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