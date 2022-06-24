Сегодня стало известно о том, что компания Airbus успешно провела тестовый полёт своей новой модели вертолёта, которая в качестве топлива использовала масло, жир и другие технические смазки.
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Полетный макет-модель вертолета h225 оснащен двумя двигателями, которые на 100% работают на топливе на основе биомассы, которая, в свою очередь, состоит из масла, жировых соединений и других смазочных материалов.
Компания уже несколько лет ведёт напряженную работу по замещению традиционных видов топлива в своей технике. Экологически выделяемые топливные составы – это будущее, поэтому подобным исследованиям уделяется особое значение.
Данный полёт стал частью программы коммерческой сертификации летательных аппаратов, которые должны стать реальностью уже в 2030 году.
Тест продемонстрировал не только принципиальную способность двигателей работать на «жирном топливе» без дополнительных серьёзных модификаций, но и отследить то, какое влияние данный эксперимент оказывает на системы всех остальных воздушных судов на оживленных «авиационных магистралях».
В планах компании Airbus значится довольно много экспериментов, которые должны определить - какое именно топливо является самым эффективным и коммерчески пригодным для использования в будущем, а также двигатели какой конфигурации востребованы для машин с таким топливом.