Один из крупнейших мессенджеров в мире по количеству аудитории китайский WeChat заявил о том, что на платформе запрещено упоминание криптовалют в любом виде вплоть до вечного бана аккаунтов-нарушителей пользователей.
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Под запрет попали не только службы и сервисы, связанные с криптовалютой, но даже любые советы и руководства тем, кто интересуется данной тематикой.
На минуточку, аудитория WeChat составляет 1,2 млрд активных юзеров. Отныне всем пользователям вообще запрещено делиться друг с другом или размещать публичную информацию о любых сервисах, которые так или иначе связаны с NFT и криптовалютами.
Запрещено размещать информацию об управлении цифровыми активами, об эмиссии, рекомендовать совершать сделки в криптовалюте, постить руководства по инвестированию в криптовалюту и так далее.
Все, кто будет уличён в нарушение правил, для начала схватят предупреждение и значительное ограничение функциональности аккаунта. Если же устранить нарушения пользователь не согласится, то его учетка точно окажется заблокированной навечно.