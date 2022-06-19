SpaceX стала самой востребованной в мире "транспортной" космической компанией

Сегодня Илон Маск заявил о том, что «Роскосмосу» очень далеко до SpaceX по объёмам пусковой загруженности.

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Сейчас компания, принадлежащая Илону Маску, является одной из самых популярных фирм по поставке так называемых «пусковых услуг» в мире. Каждый день корпорация активно продолжает выводить на орбиту не только собственные аппараты системы Starlink (по несколько десятков штук за один пуск), но и набрала огромное количество контрактов на коммерческие пуски.

Загруженность компании настолько высокая, что некоторые пуски приходится проводить буквально «стык-в-стык» друг с другом. Например, вечером компания произвела запуск немецкого военного разведывательного спутника, а уже утром отправила на орбиту американский мультик-коммуникационный аппарат.

При этом, ракета-носитель Falcon 9, которая уникальна в плане того, что первая ступень ракеты является многоразовой, использовалась 8 раз подряд за короткое время. И все эти восемь раз приблизительно после 10 минут после старта ступень возвращалась на плавучую платформу в Атлантическом океане в совершенно автоматическом режиме. Данная технология не имеет аналогов в мире и позволяет существенно экономить на стоимости последующих запусков.

Таким образом, если «Роскосмос» только до конца года планируют запустить в общей сложности около 20 ракет с разнообразными спутниками, то компания SpaceX, очевидно, превзойдёт этот показатель в разы, а то и в десяток раз.

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