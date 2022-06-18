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Названа мощность DDOS-атак на ресурсы ПМЭФ
Такой мощной атаки не было даже во время онлайн-голосований
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Ни для кого не секрет, что главные программные заявления о планах РФ прозвучали на полях форума в Санкт-Петербурге.

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Но интересно другое – цифровая инфраструктура мероприятия подверглась самой массированной DDOS-атаке, которую раньше и представить себе было трудно. Даже во время выборов и онлайн-голосования таким существенным атакам не было места.

Ресурсы форума, на котором 17 июня выступил Президент РФ, атаковали с мощностью 140 Гб\сек. Основной трафик зафиксирован из Северной Америки и Украины.

Представитель оргкомитета форума, господин Кобяков комментирует – «Нас, как Сталинград фашисты, «бомбили» с мощностью 140 в секунду! Много адресов из Азии и Южной Америки помимо типичных с Украины и США. Но мы все отразили. Конечно, защиту будем совершенствовать и дальше».

Атаки были настолько заметными, что Президент РФ на 1 час передвинул начало своего выступления, а самые чувствительные участки «цифровой обороны» пришлись на серверы с данными об аккредитации журналистов и ресурсами, обеспечивающими онлайн-вещание в прямом эфире.

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