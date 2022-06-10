Как это и бывает, правда оказалась довольно банальной

Сегодня наконец-таки стали известны подробности нашумевшего взлома отечественной видео платформы RuTube (сообщаем издание Mash).

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Как утверждают журналисты, во всём этом цифровом хаосе, который привел к глобальному падению сервиса, виноват один-единственный программист, который раньше работал в качестве разработчика на платформе. А дело всё в том, что после увольнения данному сотруднику попросту забыли отключить учетную запись.

Да, было много слухов по поводу того, что сайт взломали хакеры из Anonymous, которые вовсю трубили об этом в сети, но правда оказалась гораздо более прозаичной.

Одновременно с восстановлением работоспособности ресурса так называемые «белые хакеры» занялись кропотливой работой по выяснению того, что же произошло на самом деле и выяснили что 9 мая в период с 3 до 4 часов утра кто-то воспользовался административной учётной записью уволенного айтишника и с помощью неё удалил абсолютно все данные, которые были доступны для удаления. В том числе уничтожены были и архивные копии.

Конечно же, сейчас совершенно неизвестно, были кому-то переданы данные или нет, совершал ли хакер процедуру взлома один или с группой помощников.

Остаётся загадкой и то, почему данного сотрудника не заблокировали в админке, по идее система мониторинга безопасности должна была заметить подозрительную активность в аккаунте уже уволенного сотрудника и оповестить службу информационной безопасности, но либо сигнала не было, либо его не заметили.

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